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مراكز الاقتراع في جرينلاند تفتح أبوابها لبدء الانتخابات البرلمانية

02:12 م الثلاثاء 11 مارس 2025

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نوك (جرينلاند)- (أ ب)

فتحت مراكز الاقتراع في جرينلاند أبوابها، اليوم الثلاثاء، لبدء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تأتي بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية.

ويعيش في المنطقة - التي تتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك – 56 ألف شخص، ينحدر معظمهم من خلفيات السكان الأصليين الـ "إنويت" ، ويعيشون في موقع استراتيجي بمنطقة شمال الأطلسي. كما تحتوي المنطقة على معادن وعناصر أرضية نادرة، تعتبر أساسية لدفع الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن تكون نتائج الانتخابات غير الرسمية، متاحة عقب غلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 2200 بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الثلاثاء، ولكنها لن يتم التصديق عليها لأسابيع، حتى تصل أوراق الاقتراع إلى العاصمة من المستوطنات النائية، بواسطة القوارب والطائرات والمروحيات.

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جرينلاند الانتخابات البرلمانية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
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