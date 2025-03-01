احتجاجًا على خفض المساعدات الخارجية.. وزيرة بريطانية تستقيل من حكومة ستارمر

القاهرة- مصراوي:

قدمت وزيرة التنمية الدولية آناليز دودز، بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخفض المساعدات الإنمائية الخارجية (ODA) إلى 0.3% من الدخل القومي الإجمالي (GNI)

وأعربت عن رفضها الشديد لهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيضر بسمعة المملكة المتحدة عالميًا، ويضعف دعمها للمناطق الأكثر احتياجًا مثل غزة، السودان، وأوكرانيا، كما سيقلل من نفوذ بريطانيا في المنظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة السبع (G7)، مجموعة العشرين (G20)، والبنك الدولي.

كما انتقدت دودز هذا القرار باعتباره متأثرًا بنهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قام بتخفيضات مماثلة لوكالة التنمية الأمريكية (USAID).

وقالت آنيليز دودز، التي تدعم وزارتها دول الشرق الأوسط وأفريقيا، إن التخفيضات من شأنها أن "تضر بشدة" بسمعة المملكة المتحدة.

وستشكل استقالتها ضربة قوية لرئيس الوزراء كير ستارمر وهو يحاول الدفاع عن قراره - والذي جاء نتيجة للحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الدفاعي ردا على ضعف الدعم الأمريكي لأوروبا والتهديد الروسي المستمر .

وكشفت دودز أنها أرجأت استقالتها حتى لا تطغى على قمة رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الخميس.

وفيما سبق أعلن السيد ستارمر، الثلاثاء، أن ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة سوف تنخفض من 0.5 إلى 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي من أجل دفع زيادة قدرها 13.4 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار) في ميزانية القوات المسلحة، لكنه أخبر البرلمان أن التمويل للمشاريع الحيوية في غزة والسودان وأوكرانيا سوف يتم حمايته.

It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.



While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z — Anneliese Dodds (@AnnelieseDodds) February 28, 2025

ورغم ذلك قالت دودز إنه سيكون "من المستحيل" بالنسبة لبريطانيا الوفاء بهذه الالتزامات بميزانية أصغر بكثير، إذ كتبت في رسالة استقالتها إلى ستارمر: "سيكون من المستحيل الحفاظ على هذه الأولويات بالنظر إلى عمق التخفيضات؛ وسيكون التأثير أعظم بكثير مما تم تقديمه"، في النهاية، ستؤدي هذه التخفيضات إلى حرمان الأشخاص اليائسين من الغذاء والرعاية الصحية - مما يضر بشدة بسمعة المملكة المتحدة".

قبل أقل من شهر، ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن دودز اعترفت بأن الأطفال في اليمن ماتوا جوعاً عندما خفضت المملكة المتحدة المساعدات آخر مرة في عام 2021.

وقالت، إن تخفيضات ميزانية المساعدات "تم تصويرها على أنها متابعة لسلسلة التخفيضات التي أجراها الرئيس ترامب" للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما حذرت رئيس الوزراء من أن القرار من شأنه أن يساعد روسيا. وكتبت: "من المرجح أن يؤدي الخفض أيضًا إلى انسحاب المملكة المتحدة من العديد من الدول الأفريقية والكاريبية وغرب البلقان في وقت تعمل فيه روسيا على زيادة حضورها العالمي".

واعترفت بأن "النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية قد انهار" وبالتالي فإن الإنفاق الدفاعي يجب أن يزداد، و"لا توجد مسارات سهلة للقيام بذلك".