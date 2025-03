احتجاجًا على خفض المساعدات الخارجية.. وزيرة بريطانية تستقيل من حكومة ستارمر

القاهرة- مصراوي:

قدمت وزيرة التنمية الدولية آناليز دودز، بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخفض المساعدات الإنمائية الخارجية (ODA) إلى 0.3% من الدخل القومي الإجمالي (GNI)

وأعربت عن رفضها الشديد لهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيضر بسمعة المملكة المتحدة عالميًا، ويضعف دعمها للمناطق الأكثر احتياجًا مثل غزة، السودان، وأوكرانيا، كما سيقلل من نفوذ بريطانيا في المنظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة السبع (G7)، مجموعة العشرين (G20)، والبنك الدولي.

كما انتقدت دودز هذا القرار باعتباره متأثرًا بنهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قام بتخفيضات مماثلة لوكالة التنمية الأمريكية (USAID).

وقالت آنيليز دودز، التي تدعم وزارتها دول الشرق الأوسط وأفريقيا، إن التخفيضات من شأنها أن "تضر بشدة" بسمعة المملكة المتحدة.

وستشكل استقالتها ضربة قوية لرئيس الوزراء كير ستارمر وهو يحاول الدفاع عن قراره - والذي جاء نتيجة للحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الدفاعي ردا على ضعف الدعم الأمريكي لأوروبا والتهديد الروسي المستمر .

وكشفت دودز أنها أرجأت استقالتها حتى لا تطغى على قمة رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الخميس.

وفيما سبق أعلن السيد ستارمر، الثلاثاء، أن ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة سوف تنخفض من 0.5 إلى 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي من أجل دفع زيادة قدرها 13.4 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار) في ميزانية القوات المسلحة، لكنه أخبر البرلمان أن التمويل للمشاريع الحيوية في غزة والسودان وأوكرانيا سوف يتم حمايته.

It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.



While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z