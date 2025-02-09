سول تتهم بيونج يانج بإرسال الآلاف من العمال الكوريين الشماليين إلى روسيا خلال 2024

سول - (د ب أ)

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنه تم إرسال الآلاف من العمال الكوريين الشماليين إلى روسيا للعمل خلال العام الماضي، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ضد بيونج يانج.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية القول إنه يعتقد أن كوريا الشمالية أرسلت الآلاف من العاملين إلى مواقع بناء متعددة في أنحاء روسيا خلال العام الماضي، في ظل نقص العمالة في روسيا بسبب الحرب الدائرة مع أوكرانيا.

ويشار إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إصدارها ردا على الاختبارات التي تقوم بها كوريا الشمالية للأسلحة، فإنه يحظر على بيونج يانج إرسال مواطنيها للعمل في الخارج، كما أنه كان يتعين على جميع العمال الكوريين الشماليين العودة إلى بلادهم بحلول ديسمبر 2019.

ويعتقد أن كوريا الشمالية وروسيا استخدمتا تأشيرات دخول الطلبة لإرسال العمال الكوريين الشماليين إلى موسكو.

وذكرت إذاعة فري آسيا مؤخرا، نقلا عن بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الروسي، أن 13 ألفا و221 كوريا شماليا دخلوا روسيا العام الماضي، بارتفاع بواقع 12 مرة مقارنة بعام 2023.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الدعم الكوري الشمالي لجهود روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

ويعتقد أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 11 ألف جندي إلى منطقة كورسك في الخطوط الأمامية بغرب روسيا، حسبما قال مسؤولون كوريون جنوبيون.