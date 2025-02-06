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إعلام عبري: الجيش يريد أن يركز ترامب على كبح إيران بدلًا من تهجير غزة

01:45 م الخميس 06 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفاجأت بسماع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تعقيد تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس.

وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يرصد أي نية لحماس لتجنب استكمال المرحلة الحالية من الصفقة على وقع تصريحات ترامب.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن توقيت تصريح ترامب خلال وقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة الأسرى غير مناسب.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أن التركيز كان يجب أن يكون على توجيه رسالة صارمة إلى إيران بدلا من خطة الترحيل.

كان ترامب قال في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأول الثلاثاء، إن إدارته ترغب في التوصل إلى اتفاق لإعادة توطين فلسطينيي غزة بشكل دائم.

ولفت ترامب، إلى أن الفلسطينيين في غزة يمكنهم الذهاب إلى دول أخرى غير الأردن ومصر.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض الثلاثاء: "هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، فلا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي".

وأشار ترامب: "لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، لكن إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع".

وتابع ترامب: "أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: "لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

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