"المعادن مقابل المساعدات".. زيلينسكي يرد على ترامب: نعتبرها استثمارًا

وكالات



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن فريقًا له تواصل مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بأوكرانيا، كيث كيلوج، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتس، مضيفًا أن هناك مواعيد عمل لزيارة مقررة لوفد أمريكي إلى كييف.



ورد زيلينسكي على تصريحات ترامب التي قال فيها إن "الحصول على المعادن النادرة مقابل استمرار المساعدات المقدمة لأوكرانيا"، إذ قال للصحفيين في كييف، إن "أوكرانيا منفتحة على الاستثمار من جانب الشركات الأمريكية".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه يريد الحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل استمرار المساعدات الأمريكية الممنوحة إليها.



وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أضاف ترامب "نحن نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا، حيث سيؤمنون ما نقدمه لهم من معادن الأرض النادرة وغيرها من الأشياء"، وأعرب عن غضبه من أن أوروبا لم تقدم لأوكرانيا نفس مستوى المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة.



وأشار ترامب إلى أن السلطات الأوكرانية أبدت انفتاحها على فكرة تبادل إمداداتها من الليثيوم والتيتانيوم ومعادن الأرض النادرة الأخرى مقابل استمرار المساعدات الأمريكية، قائلًا "نحن نستثمر مئات المليارات من الدولارات، ولديهم معادن أرضية نادرة رائعة، وهم على استعداد للقيام بذلك".

وينبع اهتمام الولايات المتحدة بمعادن أوكرانيا، بسبب اشتهار كييف باحتياطياتها الكبيرة عالية الجودة من خام الحديد والمنغنيز، والتي مكون مهم لإنتاج الصلب الأخضر، ففي عام 2021 قدمت أوكرانيا 43% من واردات الاتحاد الأوروبي من ألواح الصلب، كما يعد الزركونيوم و الأباتيت من المعادن الحيوية للتطبيقات النووية والطبية.



وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية، أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، تعليق برامج المساعدات الأمريكية الخارجية، بما في ذلك تلك الممنوحة لأوكرانيا، باستثناء المساعدات العسكرية لمصر وإسرائيل.



وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.