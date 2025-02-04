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الأمم المتحدة: أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا إلى شمال غزة خلال الأسبوع الماضي

09:43 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

الأمم المتحدة

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نيويورك- (أ ب)

أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا من جنوب غزة إلى شمالها خلال الأسبوع الماضي، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وصرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين يوم الاثنين بأن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أفادوا أيضا بأن أكثر من 36 ألف شخص انتقلوا من شمال غزة إلى الجنوب خلال الفترة نفسها.

وفي شمال غزة، أوضح شركاء الأمم المتحدة أنه تم إنشاء ثلاثة مواقع مؤقتة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، تستوعب كل منها نحو خمسة آلاف شخص.

ومع استمرار تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة واستمرار وقف إطلاق النار، قال دوجاريك إن الشركاء الإنسانيين في الأمم المتحدة أفادوا بأن الأسعار بدأت بالانخفاض، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل النزاع.

وأضاف: "حوالي ثلث الأسر لديها وصول أفضل إلى الغذاء، لكن الاستهلاك لا يزال أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل التصعيد". وأشار إلى أن العقبة الأساسية التي تواجه معظم الأسر هي "نقص السيولة النقدية".

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