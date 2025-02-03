"المتة".. انخفاض أسعار المشروب الأكثر شعبية في سوريا



(وكالات)

شهدت محافظة حماة السورية تراجعًا كبيرًا في أسعار مشروب "المتة"، الذي يُعد من أكثر المشروبات شعبية في البلاد، بعد فترة طويلة من الاستقرار عند مستويات مرتفعة، وفق ما أوردته صحيفة الوطن السورية.

وأفاد مواطنون بأن "المتة" باتت متاحة بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة مقارنة بالسابق، حيث انخفض سعر العبوة زنة 500 جرام إلى نحو 26 ألف ليرة سورية، بعد أن كان قد وصل إلى 54 ألف ليرة قبل انهيار الأسعار. وأشاروا إلى أن الأسواق باتت تعج بالمتة، سواء في المحال التجارية أو على البسطات في الساحات العامة، حيث يتنافس الباعة على تخفيض الأسعار، خصوصًا قبيل المساء، لتصل إلى أقل من 3000 ليرة للعبوة في بعض الحالات.

وأرجع الباعة هذا الانخفاض الكبير إلى كسر احتكار التجار لهذه المادة التي تُعد أساسية لغالبية المواطنين، بعد أن كانوا يتحكمون بأسعارها نتيجة الطلب المرتفع عليها.

وفي السياق ذاته، أوضح باسل كنجو، أحد الموزعين الرئيسيين للمتة في محافظة حماة، أن الأسواق تشهد وفرة غير مسبوقة من هذا المنتج، مما أدى إلى "إغراقها" بجميع أنواعه وأحجامه، لينعكس ذلك بانخفاض حاد في الأسعار.