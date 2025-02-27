من هو نائل البرغوثي "عميد الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟ (فيديو)

بي بي سي

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أقدم السجناء الفلسطينيين وهم نائل البرغوثي، 44 عامًا في الأسر، وعلاء البازيان، 42 عامًا في الأسر، وسامر المحروم 38 عامًا في الأسر.

نائل البرغوثي أقدم سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية حيث قضى 44 عامًا فيها ويلقب ب"عميد الأسرى"، وسوف يتم إبعاده إلى الخارج.

ويكتسب نائل البرغوثي رمزية خاصة لدى الفلسطينيين كونه أمضى نحو 45 عامًا في السجون الإسرائيلية، وهي أطول مدة قضاها أي سجين فلسطيني، بحسب "هيئة شؤون الأسرى" الفلسطينية، ومن هنا، اكتسب لقبه داخل الأوساط الفلسطينية، "عميد الأسرى".

فمن هو نائل البرغوثي؟