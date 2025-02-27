الكرملين: الأراضي التي ضممناها بأوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسيا وليست للنقاش

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عكس سلفه الرئيس السابق جو بايدن مستعد للاستماع للآخرين وهذا ما تراه موسكو.

وشدد بيسكوف، على أن الأراضي الجديدة "التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا" في روسيا أصبحت جزءا لا يتجزأ منها وهذا أمر غير قابل للنقاش.

وأوضح بيسكوف، أن لدى روسيا والولايات المتحدة مجال واسع للتعاون ولكن لا توجد مناقشات جوهرية حتى الآن.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للانباء، أن وفدا روسيا وصل لمقر إقامة القنصل الأمريكي بمدينة إسطنبول التركية؛ للتباحث بشأن الخلافات حول عمل سفارتيهما بواشنطن وموسكو.





