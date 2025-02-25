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مصر تحتفل بمرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية مع البرتغال

09:50 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

مصر والبرتغال

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وكالات
أعربت جمهورية مصر العربية، عن تقديرها البالغ لعلاقات التعاون والصداقة التي طالما جمعت البلدين.
وفي بيان أصدرته بمناسبة مرور خمسون عاماً علي إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرتغال، قالت وزارة الخارجية، إن العلاقات المصرية البرتغالية شهدت على مدى الأعوام الخمسين الماضية تطوراً كبيراً في كافة المجالات والأصعدة.
وأشار البيان، إلى أن العلاقات بين البلدين تميزت بالحرص علي التنسيق المشترك في كافة المحافل الدولية تجاه دعم الاستقرار، والسلم، والأمن الإقليمي والدولي.
‏‎وأوضح البيان، أن هذا اليوم يمثل فرصة للاحتفاء بما مضي والتطلع لما هو آت فى المستقبل من فرص للارتقاء بالعلاقات ما بين البلدين علي كافة الأصعدة من أجل تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما.
وأكدت جمهورية مصر العربية في هذه المناسبة علي التزامها الكامل بتعزيز التعاون والصداقة الذي جمع البلدين على مدار الأعوام السابقة.

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مصر البرتغال العلاقات الدبلوماسية
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