ابن إيلون ماسك يُجبر ترامب على تغيير مكتبه في البيت الأبيض: السبب صادم

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإزالة مكتب "ريزولوت" الأيقوني من المكتب البيضاوي لإجراء بعض أعمال الترميم، وذلك بعد أن ظهر ابن إيلون ماسك البالغ من العمر 4 سنوات، "إكس"، وهو يعبث بأنفه ويمسح ما استخرجه على المكتب خلال بث مباشر الأسبوع الماضي.

,ظهر ابن ماسك الصغير، وهو يتململ، ويتمتم، بل ويمشي في بعض الأحيان داخل المكتب البيضاوي عندما حضر مع والده إيلون ماسك خلال جلسة أسئلة وأجوبة مشتركة حول عمل "وزارة كفاءة الحكومة".

ترامب يستبدل مكتبه التاريخي في المكتب البيضاوي الذي مسحه ابن إيلون ماسك بالمخاط وسيتم ارجاعه بعد ترميمه



وفي لحظة معينة، بدا أن الطفل - وهو ابن المغنية الشهيرة غرايمز - يحرك إصبعه داخل أنفه، ثم مسح على ما يبدو ما استخرجه على المكتب الشهير، الذي استخدمه لأول مرة الرئيس جون كينيدي عام 1961، ثم توالى استخدامه من قبل رؤساء مثل جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، وجو بايدن خلال فترات حكمهم.

يُعرف ترمب بكونه مهووسًا بالنظافة، وقد كشف في منشور على منصة تروث سوشيال، أن مكتب "ريزولوت" قد تم استبداله مؤقتًا، وهو واحد من ستة مكاتب متاحة للرئيس الأمريكي.

"هذا المكتب، المعروف باسم 'C&O'، وهو أيضًا مكتب مرموق استخدمه الرئيس جورج بوش الأب وآخرون، تم تركيبه مؤقتًا في البيت الأبيض بينما يخضع مكتب 'ريزولوت' لعملية ترميم خفيفة - وهي عملية بالغة الأهمية".

ويُعد مكتب "ريزولوت" واحدًا من أشهر المكاتب التي زينت المكتب البيضاوي، حيث تم تصنيعه من بقايا السفينة البريطانية المستكشفة للقطب الشمالي HMS Resolute، وتم تقديمه كهدية من الملكة فيكتوريا للرئيس الأمريكي رذرفورد هايز عام 1880.

تاريخ مكتب "C&O"

اسم C&O هو اختصار لـ Chesapeake and Ohio Railway، وتم تصميمه في الأصل لمالكي هذه الشركة. استخدم المكتب لأول مرة في قاعة الدراسة في المكتب البيضاوي عام 1975، قبل أن تقوم شركة السكك الحديدية GSX بالتبرع به للبيت الأبيض عام 1987.

