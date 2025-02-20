"البديل الألماني": حرب أوكرانيا لا تخص ألمانيا

نوينهاجن (ألمانيا)- (د ب أ)

في المرحلة الأخيرة من المعركة الانتخابية الألمانية، طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بأن تظل ألمانيا بعيدة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ألكسندر جاولاند، المؤسس المشارك والرئيس الفخري للحزب، مساء أمس الأربعاء في بلدة نوينهاجن بالقرب من برلين: "هذه ليست حربنا". كما كرر رئيس الحزب، تينو شروبالا، هذه العبارة أيضا.

وتحل الذكرى السنوية الثالثة للحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في يوم 24 فبراير الجاري، أي عقب يوم واحد من الانتخابات العامة في ألمانيا.

وتظاهر محتجون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا أمام المركز المجتمعي في بلدة نوينهاجن، وهتفوا بصوت عال "لا مكان للنازيين"، وكُتب على إحدى اللافتات "نحن جدار الحماية". وتواجدت الشرطة للتأمين خلال المظاهرة مساء أمس.

وقال جاولاند أمام ما يقرب من 400 شخص إن هذه الحرب خاطئة وجائرة، ولكنها حرب بين روسيا وأوكرانيا وليست بين روسيا وألمانيا، وأضاف: "وهذه الحرب لا تخصنا".

وذكر جاولاند أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يريد أن يجعلنا طرفا في الحرب بادعائه بأن أوكرانيا تدافع أيضا عن حريتنا". وقال رئيس الحزب شروبالا أيضا إن ألمانيا لا ينبغي لها أن تنفق أموالا على حروب خارجية.





