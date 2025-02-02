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الشرع يصل الرياض في أول زيارة رسمية للسعودية

12:27 م الأحد 02 فبراير 2025

الشرع يصل الرياض في أول زيارة رسمية للسعودية

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الرياض - (د ب أ)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى الرياض في أول زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية .

ووفق قناة الإخبارية السعودية اليوم، سيلتقي الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين للتباحث حول المستجدات على الساحة السورية والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا وآفاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا .

وكانت رئاسة الجمهورية السورية قالت إن الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني توجها اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، ونشرت صورة لهما من داخل الطيارة التي تقلهما.

وجرى تنصيب الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية يوم الأربعاء الماضي.

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أحمد الشرع المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان
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