تحطم مروحية في شمال الفلبين ومقتل قائدتها

مانيلا - (أ ب)

ذكر مسؤولون فلبينيون، اليوم الأحد، أن مروحية تحطمت في إقليم بشمال الفلبين، مما أسفر عن مقتل قائدتها، التي كانت الشخص الوحيد على متنها، بعد أن نقلت راكبا إلى مدينة قريبة.

وقالت هيئة الطيران المدني في الفلبين إن المروحية ذات الأربعة مقاعد، المملوكة لشركة طيران محلية، أقلعت من العاصمة الفلبينية، مانيلا أمس السبت إلى مدينة باجيو السياحية الجبلية بشمال البلاد، حيث أنزلت الراكب.

ومن باجيو، هبطت المروحية في مهبط للطائرات في بلدة بينالونان في إقليم بانجاسينان القريب للتزود بالوقود في طريق عودتها إلى مانيلا.

وأشار مسؤولون في مطار بينالونان إلى أن "الطائرة واجهت صعوبة في إعادة تشغيل محركها" قبل أن تتمكن من الإقلاع قبل حلول الليل".

وتحطمت المروحية في وقت لاحق، في منطقة مستنقعات في بلدة جويمبا، في إقليم نويفا إيسيجا، جنوب شرق بانجاسينان. وقال مسؤولو شرطة إنه تم انتشال جثة الطيارة من بين حطام المروحية الذي غمرته المياه جزئيا في المستنقع.

وتحقق سلطات الطيران في حادث التحطم.