لافروف: أمريكا تعتزم إزالة العقبات أمام المشاريع الروسية وحل الخلافات

وكالات



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه من الضروري حل القضايا التي تركها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لتهيئة الظروف لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة سياسيًا واقتصاديًا.



وأضاف لافروف، "روسيا والولايات المتحدة بدأتا بالتراجع عن حافة الهاوية في علاقتهما"، موضحًا "أفترض أن الولايات المتحدة تعتزم إزالة العقبات أمام المشاريع الواعدة كما نوقش أمس".



وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات الروسية - الأمريكية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء، هي بداية العمل على حل المشاكل العالمية التي خلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.



وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" "هذه ليست مجرد اتصالات، وليست مجرد بداية للمفاوضات، وإنما بداية لعمل دؤوب، ليس فقط من أجل إعادة العلاقات الثنائية، بل من أجل حل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في قصر الدرعية بالرياض، أمس الثلاثاء، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.



وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، أمس الثلاثاء، إن المحادثات سادتها أجواء إيجابية.





