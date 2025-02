بعد مقتل طالب.. احتجاجات في إيران لليوم الثاني على التوالي

(وكالات)

يواصل الطلاب في إيران، اليوم الأحد، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، عقب مقتل الشاب أمير محمد خالقي البالغ من العمر 19 عامًا، وهو طالب بجامعة طهران، في حادث سطو وقع بالقرب من سكن الطلاب.

وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا بين الطلبة، الذين وجهوا اتهامات لإدارة الجامعة بعدم اتخاذ التدابير الكافية لضمان سلامتهم.

واندلعت مواجهات بين الطلاب وقوات الشرطة في محيط مسرح الجريمة، حيث حاول المحتجون الضغط من أجل تحقيق العدالة لزميلهم الراحل.

