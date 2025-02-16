بعد مقتل طالب.. احتجاجات في إيران لليوم الثاني على التوالي

(وكالات)

يواصل الطلاب في إيران، اليوم الأحد، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، عقب مقتل الشاب أمير محمد خالقي البالغ من العمر 19 عامًا، وهو طالب بجامعة طهران، في حادث سطو وقع بالقرب من سكن الطلاب.

وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا بين الطلبة، الذين وجهوا اتهامات لإدارة الجامعة بعدم اتخاذ التدابير الكافية لضمان سلامتهم.

واندلعت مواجهات بين الطلاب وقوات الشرطة في محيط مسرح الجريمة، حيث حاول المحتجون الضغط من أجل تحقيق العدالة لزميلهم الراحل.

This is where the world should

Learn bravery in the face of sheer evil from!!!!



Protests have erupted all over Iran since Tuesday (46th anniversary of the Islamic Regime’s coup over Iran) but tonight ALL EYES ON TEHRAN’s UNIVERSITY where students are demonstrating the murder of… https://t.co/r21XNh8Ogs pic.twitter.com/TAqpZSr7BQ — Gazelle غزاله شارمهد (@GazelleSharmahd) February 15, 2025

من جانبه، دعا نائب الرئيس الإيراني إلى إجراء تحقيق رسمي لكشف ملابسات الجريمة، في حين حذر المسؤولون من امتداد الاحتجاجات إلى خارج الحرم الجامعي.

هذه الاضطرابات ليست الأولى من نوعها، إذ تشبه احتجاجات سابقة شهدتها إيران، والتي عادة ما كانت تواجه إجراءات أمنية صارمة من قبل السلطات.

ويطالب الطلاب بتوفير حماية أفضل وضمانات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث في حرم الجامعة

وخلال المواجهات مع الشرطة اعتقل 4 طلاب وأصيب آخر بكسر في أنفه، بحسب ما ذكرت "رويترز".