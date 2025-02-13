إذاعة الاحتلال: توافق على إدخال الكرفانات والمعدات الهندسية الثقيلة لغزة فورا

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاتفاق على السماح بإدخال الكرفانات "المساكن المؤقتة المتنقلة" والمعدات الهندسية الثقيلة إلى قطاع غزة فورا.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، استمرارها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرةً إلى أنها أجرت مباحثات مكثفة مع الوسطاء لبحث مجريات التنفيذ، خاصةً في ظل الخروقات الإسرائيلية.

وأوضحت الحركة أن وفدها في القاهرة عقد اجتماعًا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، كما أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إضافةً إلى اجتماعات واتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر ومع فرق العمل الفنية للوسطاء.

وتركزت الاتصالات على ضمان إدخال الخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، واستمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وأشارت حماس إلى أن المباحثات سادتها أجواء إيجابية، وأن الوسطاء في مصر وقطر أكدوا التزامهم بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإزالة العقبات وسد الثغرات لضمان استمراره.