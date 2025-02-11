وزير الخارجية يؤكد أهمية الإسراع فى برامج التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة

وكالات

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أمس الإثنين، السيناتور "سوزان كولينز" رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك استمرارًا للقاءات التي يجريها عبدالعاطي مع أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، إن عبد العاطى استعرض خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية التى تجاوزت أربع عقود والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزًا الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأضافت أن اللقاء شهد تبادل للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، موضحًا الجهود التى تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية وأهمية الإسراع في برامج التعافي المبكر بما يمهد لعملية إعادة الإعمار.

وأوضحت الخارجية أن عبد العاطي شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية استنادًا لحل الدولتين.

ومن جانبها، أكدت السيناتور كولينز على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما ثمنت جهود الوساطة التي اضطلعت بها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.