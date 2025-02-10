وزيرا خارجية باكستان وماليزيا يبحثان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط وغزة

إسلام آباد- (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية ماليزيا الحاج محمد بن حاج حسن، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وقطاع غزة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الباكستانية وأوردته وكالة الأنباء الباكستانية؛ فإن إسحاق دار ونظيره الماليزي ناقشا أحدث المستجدات في الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد إسحاق دار دعم باكستان الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة هذه القضية العاجلة.