الصين تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الكورية الجنوبية

سول – (أ ش أ)

قالت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنها تُعارض مُحاولات ربطها بشكل متهور بالشؤون الداخلية لكوريا الجنوبية، ردًا على مزاعم تدخل بكين في الانتخابات الكورية الجنوبية.

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي اتهم فيه بعض أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الصين بالتدخل في انتخابات الدولة الأسيوية، على الرغم من رفض هيئة مراقبة الانتخابات في كوريا الجنوبية لهذه المزاعم.

وقالت السفارة -في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب)- "نعارض الربط المتهور بين الشؤون الداخلية لكوريا الجنوبية والصين، نعتقد أن الشعب الكوري الجنوبي سيتعرف على الموقف بدقة وسيصدر الحكم الصحيح".

وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها السلطات الصينية على الاتهامات، فيما رفضت وزارة الخارجية الصينية في السابق التعليق على ما أسمته الشؤون الداخلية لكوريا الجنوبية.

جاءت هذه الخطوة، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "سكاي ديلي"، وهي صحيفة كورية جنوبية محدودة الانتشار، الشهر الماضي أن 99 جاسوسًا صينيًا ألقي القبض عليهم في منشأة تابعة للجنة الانتخابات الوطنية أثناء فرض يون الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر، وتم نقلهم إلى قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان.

ورفضت هيئة مراقبة الانتخابات هذه الادعاءات ووصفتها بأنها "كاذبة بوضوح"، وقدمت شكوى ضد "سكاي ديلي"، حيث تجري الشرطة تحقيقًا حاليًا.