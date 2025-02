تحطم طائرة إسعاف في فيلادلفيا.. وهيئة الطيران تكشف عدد الضحايا - محدث

وكالات

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم، أن طائرة الإسعاف المحطمة في فيلادلفيا كانت تقل شخصين فقط، وليس ستة كما أُعلن في وقت سابق.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز Learjet 55 سقطت بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها. ولم تكشف السلطات بعد عن هوية الضحايا، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة تصاعد ألسنة اللهب في موقع التحطم، بينما هرعت فرق الطوارئ إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

JUST IN: New video of the plane crash in Philadelphia. At least 6 people killed pic.twitter.com/zrX3jZcjoO