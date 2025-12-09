إعلان

زيلينسكي: للأسف أمريكا غير مستعدة لرؤية أوكرانيا في الناتو

محمود الطوخي

09:58 م 09/12/2025

فولوديمير زيلنسكي

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الثلاثاء، إن خطة السلام المحدثة تتضمن 3 وثائق تتعلق بمصالح أوكرانيا وأوروبا وضمانات الأمن وإعادة الإعمار.

وعبّر زيلينسكي، عن أسفه لعدم استعداد الولايات المتحدة لرؤية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتنص الخطة الأمريكية، على التزام أوكرانيا بعد الانضمام إلى الناتو، مقابل ضمانات أمنية أمريكية أوروبية على غرار المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن زيلنسكي أبلغ نظراءه الأوروبيين بتعرضه لضغوط في اتصال مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف يتكوف وجاريد كوشنر لاتخاذ قرار سريع.

والتقى زيلينسكي، عددا من القادة الأوروبيين اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات المفاوضات حول خطة السلام الأمريكية، مجددا تأكيده على أن كييف لن تتنازل عن أي أراضٍ لصالح روسيا، وفق ما تنص عليه الخطة الأمريكية.

فولوديمير زيلنسكي أوكرانيا أمريكا حلف الناتو

