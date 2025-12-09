ترامب يكشف أهدافه في فنزويلا ويؤكد: أيام مادورو باتت معدودة

وسط التصعيد القائم بمنطقة البحر الكاريبي، تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال تنفيذ غزو بري في فنزويلا قريبا.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أرسل ملايين الأشخاص، بمن فيهم تجار المخدرات وأفراد العصابات وآخرين من مصحات عقلية إلى الولايات المتحدة، محمّلا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المسؤولية عن ذلك واصفا إياه بأنه "غبي جدا وذو ذكاء منخفض".

وأضاف ترامب: "كان لدى بايدن قبل 30 عاما معدل ذكاء منخفض، لكنه يعاني الآن من انخفاض حاد في الذكاء، ما فعله ببلدنا ليس جيدا، عصابة ترين دي أراجوا الفنزويلية إحدى أشرس العصابات في العالم".

ورفض الرئيس الأمريكي، مناقشة الاستراتيجية العسكرية المحتملة التي قد تستخدم للهجوم على فنزويلا، موضحا أنه يرغب في إقصاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من منصبه، قائلا: "أيامه معدودة".

وفي ما يخص الأهداف الأمريكية في فنزويلا، أكد ترامب على أنه السياسي الأكثر شفافية في العالم، موضحا أن هدفه الأول هو أن يُعامل الشعب الفنزويلي معاملة حسنة إذ يُعاملون بطريقة سيئة من مادرور، مضيفا "أريدهم أن يحظوا بالاحترام، فكثير منهم يعيشون في الولايات المتحدة. لقد كانوا رائعين معي وصوتوا لي بنسبة 94% تقريبا".

ودافع الرئيس الأمريكي، عن "الضربة المزدوجة" التي استهدفت ناجين من هجوم أولي على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي في سبتمبر الماضي.

وقال ترامب: "الأمر متروك لهم ولا أتدخل في ذلك. الأدميرال الذي فعل ذلك رجل محترم للغاية".

وجادل ترامب، بأن كل مرة يُستهدف فيها قارب لتهريب المخدرات تنقذ 25 ألف أمريكي، موضحا أن نسبة المخدرات القادمة من البحر انخفضت بنسبة 92%، مؤكدا أن لا أحد يرغب في الإبحار بقارب يحمل مخدرات إلى الولايات المتحدة الآن.

وأشار ترامب، إلى أنه يسعى لمعرفة نسبة الـ8% المتبقية من المخدرات التي تُهرب إلى الولايات المتحدة، مضيفا "سنضربهم على الأرض قريبا جدا.