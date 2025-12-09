صراع حدودي مشتعل.. كمبوديا تتعهد بمواجهة شرسة ضد تايلاند

بنوم بنه - (أب)

تعهد رئيس مجلس الشيوخ في كمبوديا هون سين اليوم الثلاثاء بأن تخوض بلاده قتالا شرسا ضد تايلاند، في الوقت الذي يدفع فيه القتال بين الجارتين الآسيوتين عشرات الآلاف للفرار من المناطق الحدودية.

واندلع القتال بعد اشتباك أسفر عن مقتل جندي تايلاندي مساء أمس الأول الأحد، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال الذي استمر خمسة أيام في يوليو الماضي بسبب نزاع على أراضي على الحدود بين الدولتين، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في الجانبين وإجلاء أكثر من 100 ألف مدني.

وفي إشارة إلى أن أيا من الجانبين ليس مستعدا للتراجع، قال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم الثلاثاء إن كمبوديا لم تتصل بعد بتايلاند بشأن مفاوضات محتملة وإن القتال سيستمر.

وقال: "علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به"، متابعًا: "ستدعم الحكومة جميع أنواع العمليات العسكرية كما هو مخطط لها مسبقا"، وكان قد قال يوم الاثنين إن العمل العسكري ضروري لحماية سيادة الأمة وضمان السلامة العامة.

وقال هون سين في بيان نشره عبر تطبيق فيسبوك وتليجرام إن بلاده لم ترد على إطلاق النار أمس الاثنين، ولكن خلال الليل بدأت في الرد على القوات التايلاندية، وكتب هون سين " كمبوديا تريد السلام، ولكنها مضطرة للقتال للدفاع عن أراضيها".

قال الجيش التايلاندي إن كمبوديا هاجمت مواقع تايلاندية بالمدفعية والصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار اليوم الثلاثاء، وقالت تايلاند إن القوات الكمبودية أطلقت النار أيضا على قواتها يومي الأحد والاثنين، ويلقي كل طرف باللائمة على الطرف الآخر في إطلاق النار أولا.

وأعلن جيش كمبوديا اليوم أن القتال الجديد أودى بحياة سبعة مدنيين وأسفر عن إصابة 20 آخرين، وأعلن متحدث باسم الجيش التايلاندي اليوم الثلاثاء أن ثلاثة جنود قتلوا.

ونفذت تايلاند يوم الاثنين غارات جوية على طول الحدود، وصفتها بأنها عمل دفاعي يستهدف منشآت عسكرية. وقال المتحدث العسكري التايلاندي الأدميرال سورياسانت كونجسيري اليوم الثلاثاء إن مثل هذه العمليات ستستمر "حتى تتوقف الهجمات"، وكانت تايلاند قد أعلنت في الشهر الماضي تعليق اتفاق هدنة.

كان قد تم التوصل إليه بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر عقب انفجار لغم أرضي تسبب في فقدان جندي تايلاندي قدمه على الحدود بين الدولتين.