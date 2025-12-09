إعلان

ترامب: لا أستبعد توسيع العمليات العسكرية في فنزويلا

محمود الطوخي

08:30 م 09/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يوسع نطاق العمليات العسكرية التي تنفذها إدارتها في أمريكا اللاتينية ضد أهداف تزعم ارتباطها بتجارة المخدرات.

وفي سبتمبر الماضي، نشر الجيش الأمريكي آلاف الجنود والسفن الحربية بما في ذلك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وغواصة نووية في منطقة البحر الكاريبي، لاستهداف مهربي المخدرات والضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ورفض ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، استبعاد إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا في إطار جهوده لإسقاط الرئيس مادورو، والذي يحمله مسؤولية دخول المخدرات وأفراد العصابات إلى الولايات المتحدة.

على ضوء إجراءات ترامب التصعيدية، حذّر بعض قادة اليمين الأمريكي من أن الغزو البري لفنزويلا سيكون خطا أحمر بالنسبة للمحافظين الذين صوتوا لترامب في الانتخابات، لعدة أسباب أهمها إنهاء الحروب الخارجية.

وقال ترامب: "لا أود أن أستبعد. ولا أريد أن أتحدث عن الاستراتيجية العسكرية".

مع ذلك، أكد ترامب أنه سيفكر في استخدام القوة ضد أهداف داخل بلدان تنشط فيها تجارة المخدرات، بما في ذلك كولومبيا والمكسيك، مضيفا "بالتأكيد سأفعل ذلك".

