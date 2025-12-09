إعلان

إعلام سوري: انفجارات في منطقة المزة بدمشق وتحقيقات لتحديد مصدر القذائف

كتب : محمد جعفر

08:29 م 09/12/2025

دوي انفجارات في منطقة المزة بدمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، مشيرًة إلى أن 3 قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة العسكري في العاصمة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن الأمر قيد التحقيق.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف.

كانت وكالة رويترز في نوفمبر الماضي قد ذكرت أن واشنطن تخطط لإنشاء وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق للمساعدة في تمكين اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل، مشيرًة إلى أن القاعدة الجوية تقع عند بوابة أجزاء من جنوب سوريا والتي من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح كجزء من اتفاق عدم اعتداء مستقبلي بين إسرائيل وسوريا.

فيما نفى مصدر في وزارة الخارجية السورية تقرير رويترز، قائلا إنه "كاذب"، لكن دون مزيد من التوضيح.

وتعمل الولايات المتحدة على التوسط بين سوريا وإسرائيل لتهدئة التوترات والتوصل إلى اتفاق أمني تأمل دمشق أن يعكس استيلاء إسرائيل الأخيرة على أراضيها.

دوي انفجار في محيط دمشق انفجارات في منطقة المزة بدمشق مطار المزة العسكري

