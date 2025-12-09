كيف ساعدت فرنسا بنين في إحباط محاولة الانقلاب؟.. تقرير يكشف

كتب- محمد جعفر:

أكد مسؤولون في الرئاسة الفرنسية، إن بلادهم قدمت معلومات استخباراتية ودعمًا لوجستيًا لجمهورية بنين (المستعمرة الفرنسية سابقًا)، للمساعدة في إحباط محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الأحد الماضي، كما أفادت وكالة رويترز.

وكان رئيس بنين، باتريس تالون، قد أعلن الأحد أن حكومته والقوات المسلحة تمكنت من إحباط مجموعة من الجنود المتمردين الذين حاولوا الإطاحة به، متعهدًا بمحاكمة المسؤولين عن المحاولة الفاشلة.

وأوضح المسؤولون الفرنسيون أن باريس تبادلت كذلك معلومات استخباراتية مع نيجيريا، والتي سارعت إلى إرسال طائرات مقاتلة وقوات برية لدعم بنين بطلب من سلطاتها، في خطوة تأتي ضمن تعاون إقليمي متصاعد لمواجهة التوترات الأمنية.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت تواجه فيه المنطقة سلسلة انقلابات عسكرية هزّت الحكم المدني في دول عدة خلال السنوات الأخيرة، من بينها النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا، إضافة إلى غينيا بيساو التي شهدت انقلابًا الشهر الماضي.

وقال مستشار رئاسي فرنسي للصحفيين إن "فرنسا قدمت دعماً في مجالات المراقبة والرصد واللوجستيات لقوات بنين"، مضيفًا أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وامتنع المسؤولون الفرنسيون عن تقديم المزيد من التفاصيل.

كما أفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه أجرى اتصالين هاتفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع مع رئيسي نيجيريا وبنين، في إطار التنسيق بشأن التطورات الجارية.

وتأتي هذه التحركات بينما تعتمد باريس نهجًا أكثر تحفظًا في منطقة غرب أفريقيا، بعد تراجع نفوذها في عدد من الدول عقب سلسلة الانقلابات، واختيارها دعم الحكومات المحلية بدلًا من التدخل المباشر كما كان يحدث خلال العقود التي تلت مرحلة الاستعمار.