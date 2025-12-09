الإذاعة الإيرانية تعترف بارتكاب أخطاء في تغطيتها للهجمات الإسرائيلية

طهران - (د ب أ)

في خطوة غير عادية للغاية، اعترف رئيس هيئة الإذاعة الإيرانية الحكومية بارتكاب أخطاء في تغطيتها الإخبارية للحرب هذا الصيف.

وذكرت صحيفة انتخاب الإيرانية اليوم الثلاثاء أن بيمان جبلي قال لطلاب: "لقد تضررت مصداقيتنا".

وعلى وجه التحديد، كان الأمر يتعلق بتقرير كاذب مفاده أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة حديثة من طراز إف-35. وقال: "في حالة التحطم المزعوم.. أبلغنا مسؤول بأن هذا قد حدث، وقمنا بنقله. ولكن تبين لاحقا أن المعلومة لم تكن موثوقة".

وفي شهر يونيو الماضي، هاجمت إسرائيل إيران لمدة 12 يوما، وقصفت، بالتعاون مع الولايات المتحدة، أهدافا من الجو، بما في ذلك منشآت نووية ومنشآت عسكرية ومدنية في أجزاء كبيرة من البلاد.

وتعد الطائرة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم. لا توجد حالات مؤكدة لإسقاط طائرة إف-35 في نزاع مسلح.

وتعتبر هيئة الإذاعة الإيرانية قناة دعائية للحكومة الإيرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جبلي والإذاعة في عام 2022. وفي ذلك الوقت، ذكر الاتحاد الأوروبي أن هيئة الإذاعة الإيرانية قيدت بشدة التدفق الحر للمعلومات للشعب الإيراني.

وقيل إن الإذاعة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بسبب قربها الأيديولوجي من الحكومة.

وقصفت إسرائيل المقر التلفزيوني للإذاعة الحكومية خلال حرب هذا العام.