مقتل جنديين تايلانديين في مواجهات حدودية مع كمبوديا



وكالات

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين في المواجهات الحدودية مع كمبوديا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين إلى 3 جنود منذ استئناف المعارك الأحد بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

قال الجيش في بيان: "قتل 3 جنود بالإجمال، واحد في الثامن من ديسمبر و2 في التاسع منه"، إذ يأتي هذا في وقت قالت فيه تايلاند، إنها ستتخذ إجراءات لطرد القوات الكمبودية من أراضيها، مع تجدد القتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا على الحدود المتنازع عليها.

وألقى كل طرف باللوم على الآخر في الاشتباكات، التي عرقلت وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنهى قتالا دام 5 أيام في يوليو.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية، إن 2 من المدنيين قُتلا خلال الليل، مما يرفع العديد القتلى إلى 6، إذ لقي كذلك جندي تايلاندي حتفه في القتال.

وقالت البحرية التايلاندية في بيان صباح اليوم، إنه تسنى رصد قوات كمبودية داخل الأراضي التايلاندية في مقاطعة ترات الساحلية قبل إطلاق عمليات عسكرية لطردها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في وقت متأخر من أمس الإثنين، إن تايلاند يجب ألا تستخدم القوة العسكرية لمهاجمة القرى المدنية بحجة استعادة سيادتها.

وفي وقت سابق، قالت كمبوديا، إنها لم ترد حتى بعد تعرض قواتها لهجوم مستمر.

وقالت القوات البحرية التايلاندية، إن القوات الكمبودية تزيد من وجودها وتنشر القناصة والأسلحة الثقيلة وتعزز مواقعها المحصنة والخنادق، مضيفة أنها ترى في هذه الأعمال تهديدا مباشرا وخطيرا لسيادة تايلاند، وفقا للغد.