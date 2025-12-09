إعلان

مقتل جنديين تايلانديين في مواجهات حدودية مع كمبوديا

كتب : مصراوي

08:57 ص 09/12/2025

القتال بين تايلاند وكمبوديا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين في المواجهات الحدودية مع كمبوديا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين إلى 3 جنود منذ استئناف المعارك الأحد بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

قال الجيش في بيان: "قتل 3 جنود بالإجمال، واحد في الثامن من ديسمبر و2 في التاسع منه"، إذ يأتي هذا في وقت قالت فيه تايلاند، إنها ستتخذ إجراءات لطرد القوات الكمبودية من أراضيها، مع تجدد القتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا على الحدود المتنازع عليها.

وألقى كل طرف باللوم على الآخر في الاشتباكات، التي عرقلت وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنهى قتالا دام 5 أيام في يوليو.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية، إن 2 من المدنيين قُتلا خلال الليل، مما يرفع العديد القتلى إلى 6، إذ لقي كذلك جندي تايلاندي حتفه في القتال.

وقالت البحرية التايلاندية في بيان صباح اليوم، إنه تسنى رصد قوات كمبودية داخل الأراضي التايلاندية في مقاطعة ترات الساحلية قبل إطلاق عمليات عسكرية لطردها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في وقت متأخر من أمس الإثنين، إن تايلاند يجب ألا تستخدم القوة العسكرية لمهاجمة القرى المدنية بحجة استعادة سيادتها.

وفي وقت سابق، قالت كمبوديا، إنها لم ترد حتى بعد تعرض قواتها لهجوم مستمر.

وقالت القوات البحرية التايلاندية، إن القوات الكمبودية تزيد من وجودها وتنشر القناصة والأسلحة الثقيلة وتعزز مواقعها المحصنة والخنادق، مضيفة أنها ترى في هذه الأعمال تهديدا مباشرا وخطيرا لسيادة تايلاند، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القتال بين تايلاند وكمبوديا تايلاند كمبوديا مواجهات حدودية مع كمبوديا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة