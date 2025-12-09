ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض



وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة تتعلق ببطولة UFC التاريخية المقرر تنظيمها في البيت الأبيض، مؤكدا أن هذا الحدث سيكون الأكبر في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.

قال ترامب، إن البطولة ستقام على ساحة جديدة مجهزة أمام البيت الأبيض، تتسع لنحو 5 إلى 6 آلاف مشجع في منطقة الدخول الرئيسية، إضافة إلى مناطق خلفية تستوعب ما يصل إلى 100 ألف متفرج سيتمكنون من متابعة النزال عبر شاشات عملاقة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الحدث سيضم من 8 إلى 9 نزالات على الألقاب، مشيرا إلى أن كل مواجهة ستكون واحدة من "أكبر المعارك في تاريخ UFC".

تأتي هذه البطولة احتفالا بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين.

يذكر أن ترامب يعد من كبار عشاق رياضة MMA، وكان أعلن لأول مرة عن خططه لاستضافة البطولة داخل البيت الأبيض خلال شهر يوليو الماضي، وفقا لروسيا اليوم.