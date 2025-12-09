إعلان

ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض

كتب : مصراوي

07:29 ص 09/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة تتعلق ببطولة UFC التاريخية المقرر تنظيمها في البيت الأبيض، مؤكدا أن هذا الحدث سيكون الأكبر في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.

قال ترامب، إن البطولة ستقام على ساحة جديدة مجهزة أمام البيت الأبيض، تتسع لنحو 5 إلى 6 آلاف مشجع في منطقة الدخول الرئيسية، إضافة إلى مناطق خلفية تستوعب ما يصل إلى 100 ألف متفرج سيتمكنون من متابعة النزال عبر شاشات عملاقة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الحدث سيضم من 8 إلى 9 نزالات على الألقاب، مشيرا إلى أن كل مواجهة ستكون واحدة من "أكبر المعارك في تاريخ UFC".

تأتي هذه البطولة احتفالا بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين.

يذكر أن ترامب يعد من كبار عشاق رياضة MMA، وكان أعلن لأول مرة عن خططه لاستضافة البطولة داخل البيت الأبيض خلال شهر يوليو الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي رامب لبيت الأبيض بطولة UFC

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة