

وكالات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تضغط على فلاديمير زيلينسكي لقبول شروط تسوية سلمية مع روسيا تتضمن تنازلات إقليمية، في مسعى أمريكي متسارع لإنهاء الصراع.

ونقلت وكالة "أكسيوس" الأمريكية عن مصادر أوكرانية، أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر حاولا خلال مكالمة هاتفية مع زيلينسكي استمرت ساعتين يوم 6 ديسمبر الحصول على موافقة واضحة منه على مقترح التسوية.

ووفقا لمسؤول أوكراني، حاول الجانب الأمريكي إقناع زيلينسكي خلال المكالمة بالتنازل عن إقليم دونباس لصالح روسيا.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "بدا أن الأمريكيين أرادوا من زيلينسكي أن يقبل بكل هذا أثناء المكالمة الهاتفية".

تأتي هذه الضغوط في إطار جولة مفاوضات مكثفة شملت لقاءات مباشرة بين مبعوثي ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ومحادثات مطولة مع الفريق الأوكراني في ميامي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن تنازلات إقليمية كبيرة من جانب أوكرانيا.

كان زيلينسكي قد وصف محادثاته مع المبعوثين الأمريكيين أنها بناءة وإن لم تكن سهلة، لكنه لم يعلن عن أي تنازلات جوهرية، وفقا لروسيا اليوم.