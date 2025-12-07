إعلان

البث العبرية: استدعاء مسؤولين سابقين في الشاباك بسبب أحداث 7 أكتوبر

كتب : مصراوي

08:47 م 07/12/2025

أحداث 7 أكتوبر- أرشيغية

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مكتب مراقب الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء مسؤولين سابقين في جهاز الشاباك للتدقيق في أداء المستويات السياسية والعسكرية والأمنية قبل أحدث 7 أكتوبر 2025.


وأكدت القناة 12 العبرية أنه سيتم إجبار مسؤولين كبيرين سابقين في الشاباك على الحضور إلى اجتماع تدقيق وتقديم وثائق في مكتب مراقب الدولة، الذي يلزمهما بالحضور إلى الاجتماع بعد أن تهربا منه.


وأشارت القناة العبرية، إلى أن المدير العام لمكتب مراقب الدولة ومفوض المظالم، العميد يشاي فاكنين، أرسل رسالة إلى محامي الرجلين، بعد أن فشل في تحديد موعد للقاءات معهما.


وفي وقت سابق، أعلن فاكنين،عن فتح تحقيقات واسعة في أحداث 7 أكتوبر 2023، والتحري عن سلوك جميع المستويات - السياسية والعسكرية والمدنية - من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزراء المعنيين إلى رؤساء جهاز جيش الاحتلال وكبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا في مناصبهم في ذلك الوقت.

هيئة البث الإسرائيلية مسؤولين سابقين الشاباك أحداث 7 أكتوبر

أخبار

