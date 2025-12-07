قصف روسي لسد في خاركيف يعطل طريق إمداد عسكري

(د ب أ)



قال عمدة بلدة بيتشينيهي الأوكرانية، ألكسندر جوساروف، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأحد، إن ضربة صاروخية روسية استهدفت سدا في منطقة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا قد أدت إلى تعطيل طريق إمداد هام للقوات الأوكرانية.



وقال جوساروف، في بيان الأحد، إنه تم إغلاق الطريق الذي يمر فوق سد بيتشينيهي ويؤدي إلى قطاعات الجبهة عند فوفتشانسك، وفيليكي بورلوك، وكوبيانسك، حيث تتعرض القوات الأوكرانية لضغط شديد.



وأفادت تقارير أخرى على قنوات أوكرانية على تطبيق تليجرام بتدمير جسر فوق خزان المياه قرب قرية ستاري سالتيف أيضا.



وحاول الجيش الأوكراني التخفيف من المخاوف بشأن طريق الإمداد، حيث أفاد فيلق الجيش الـ 16 إنه مستعد للتعامل مع التدمير الكامل للسد على نهر سيفرسكي دونيتس.



وأشار الجيش على صفحته على تطبيق فيسبوك إلى أن هناك طرقا بديلة، وأن القوات على الجبهة لديها إمدادات كافية من الأسلحة والذخيرة.



وجاء في بيان الجيش الأوكراني أن الجهود جارية لإصلاح الطريق، مؤكدا أن الهجمات على الخزانات والسدود أو محطات الطاقة النووية محظورة بموجب القانون الدولي نظرا لعواقبها الكارثية المحتملة.