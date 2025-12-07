أكسيوس: أمريكا تتوسط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو

قال مسؤول أمريكي ومصدر إسرائيلي مطلع لموقع "أكسيوس" إن البيت الأبيض مستعد للتوسط في عقد قمة تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك رغم انقطاع التواصل بينهما منذ ما قبل حرب غزة.

وبحسب الموقع، أوضح مسؤولون أمريكيون أن على نتنياهو أولاً الموافقة على صفقة غاز استراتيجية مع مصر، واتخاذ خطوات إضافية يمكن أن تُغري الرئيس السيسي للقبول بالاجتماع، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر مسار الدبلوماسية الاقتصادية.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن هذه فرصة عظيمة لإسرائيل إذ أن بيع الغاز لمصر سيخلق ترابطًا بين الدول، ويقربها من بعضها البعض، ويخلق سلامًا أكثر دفئًا، ويمنع الحرب.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة تدرس مبادرات مشابهة تقوم على حوافز اقتصادية في مجالات التكنولوجيا والطاقة بين إسرائيل ودول عربية مثل لبنان وسوريا والسعودية، بهدف إخراج إسرائيل من عزلتها الدبلوماسية، وإرساء نموذج جديد لتعاملها مع العالم العربي، مع إعادة اتفاقيات إبراهيم إلى مسارها الصحيح، وذلك بالتوازي مع جهود واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودفع عملية السلام.