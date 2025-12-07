الكرملين: اختفاء التهديد الروسي من الاستراتيجية الأمريكية أمر إيجابي

(د ب أ)

اعتبر الكرملين أن تغيير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية، حيث لم تذكر روسيا على أنها "تهديد مباشر"، هو خطوة إيجابية، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة تاس الروسية، مضيفًا: "نحن نعتبر ذلك خطوة إيجابية".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرسائل المتعلقة بالعلاقات الروسية الأمريكية التي أرسلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختلف عن مقاربات الإدارات السابقة، وتابع: "بشكل عام، هذه الرسائل تتعارض بالتأكيد مع مقاربات الإدارات السابقة".

وشدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي على أن الكرملين سيراجع استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المحدثة بمزيد من التفصيل ويحلل أحكامها، مؤكدًا "يجب النظر إليها وتحليلها بمزيد من التفصيل".

جاء تعليق المتحدث باسم الكرملين على تحديث الوثيقة الأمريكية الرئيسية في مجال الأمن القومي، وهي لا تتضمن ذكر روسيا على أنها "التهديد المباشر" وتحتوي على دعوة للتعاون مع موسكو في مجال العمل على الاستقرار الاستراتيجي.