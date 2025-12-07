مبعوث أمريكا لأوكرانيا: نزيد النفقات الدفاعية مع تحديث الثالوث النووي



وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، أن الولايات المتحدة تقوم بزيادة نفقاتها الدفاعية بموازاة تحديث الثالوث النووي.

قال كيلوج خلال منتدى أمني في كاليفورنيا، إن الإدارة الأمريكية تتخذ موقفا شاملا من الأمن القومي.

وأوضح: "في الوقت الذي ننفق فيه الأموال، تذكروا أننا نحدث قدراتنا النووية، أي القاذفات والصواريخ والغواصات".

وسبق لوزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن صرح خلال المنتدى ذاته بأن الإدارة تعتزم تحديث الثالوث النووي وإجراء تجارب نووية "بشكل متكافئ مع الدول الأخرى".

جدير بالذكر أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من الكونجرس تخصيص 961.6 مليار دولار لتمويل الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2026 المالي.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن أولوياتها ستكون تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ وتحديث القدرات القائمة مع شراء أنظمة متطورة جديدة مثل طائرات "إف 35"، وفقا لروسيا اليوم.