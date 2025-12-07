إعلان

مبعوث أمريكا لأوكرانيا: نزيد النفقات الدفاعية مع تحديث الثالوث النووي

كتب : مصراوي

03:14 ص 07/12/2025

كيث كيلوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، أن الولايات المتحدة تقوم بزيادة نفقاتها الدفاعية بموازاة تحديث الثالوث النووي.

قال كيلوج خلال منتدى أمني في كاليفورنيا، إن الإدارة الأمريكية تتخذ موقفا شاملا من الأمن القومي.

وأوضح: "في الوقت الذي ننفق فيه الأموال، تذكروا أننا نحدث قدراتنا النووية، أي القاذفات والصواريخ والغواصات".

وسبق لوزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن صرح خلال المنتدى ذاته بأن الإدارة تعتزم تحديث الثالوث النووي وإجراء تجارب نووية "بشكل متكافئ مع الدول الأخرى".

جدير بالذكر أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من الكونجرس تخصيص 961.6 مليار دولار لتمويل الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2026 المالي.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن أولوياتها ستكون تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ وتحديث القدرات القائمة مع شراء أنظمة متطورة جديدة مثل طائرات "إف 35"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيث كيلوج أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانة إرسال قوات أمريكية لأوكرانيا مبعوث أمريكا لأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025