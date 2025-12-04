وجه الرئيس الرواندي بول كاغامي، اليوم الخميس، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في التوصل إلى اتفاق السلام بين بلاده والكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لعبت دوراً محورياً في تحقيق الاختراق التاريخي.

وقال كاغامي خلال مؤتمر صحفي عقب اتفاق السلام، إن ترامب ساهم بشكل كبير في الوصول إلى اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية، بعد أن ظلت منطقتنا بعيدة عن الأضواء لسنوات طويلة.

وأضاف الرئيس الرواندي أن بلاده شهدت على مدار 30 عاما محاولات متعددة للوساطة لم تنجح في إنهاء النزاع المستمر، إلا أن المبادرة الأمريكية قدمت ديناميكية جديدة للسلام ودفعت المفاوضات نحو الحل.

وأكد كاغامي أن طريق السلام مع الكونغو الديمقراطية لن يكون خالياً من العراقيل، مشددًا على أن الاتفاق يشكل أساساً قوياً لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون بين البلدين.