لبنان: على المجتمع الدولي وواشنطن دعم المفاوضات مع إسرائيل

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية جاء بعد مشاورات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الوزراء ومجلس النواب.

وأضاف مرقص، اليوم الخميس بعد جلسة الحكومة اللبنانية، أن اجتماع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية كان إيجابيًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تجنيب لبنان شبح حرب ثانية.

وذكر أن اجتماع الناقورة مهد الطريق لعقد جلسات أخرى في 19 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس جوزيف عون أكد خلال اجتماع الحكومة على ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدلًا من لغة الحرب، وأنه لا تنازل عن سيادة لبنان.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إنه على المجتمع الدولي والولايات المتحدة العمل على إنجاح المفاوضات مع إسرائيل.