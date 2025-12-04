أمريكا تخصص 10 ملايين دولار للقبض على شخصين إيرانيين.. فما السبب؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تقود إلى شخصين إيرانيين، هما فاطمة صديقيان كاشي ومحمد باقر شيرينكار.

وأوضح برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، أن المكافأة مخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في التعرف على هوية أو مكان أي فرد يعمل بتوجيه أو تحت نفوذ حكومة أجنبية وينخرط في أنشطة إلكترونية تهدد البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة، أو تنتهك القوانين المرتبطة بالاحتيال وإساءة استخدام الحواسيب.

وأشار البرنامج، إلى أن جماعة "شهيد شوشتري"، وهي جهة إلكترونية ضارة مرتبطة بالقيادة السيبرانية للحرس الثوري الإيراني، كانت تُعرف في السابق بعدة تسميات من بينها "آريا سيبهر أيانده سازان" و"إيمنيت باسارجاد" و"إيليانت غوستار" و"صافي بيجارد سامافات".

وأوضح البرنامج، أن عناصر المجموعة تسببوا في خسائر مالية كبيرة وأعمال تعطيل واسعة أثرت على شركات وهيئات حكومية في الولايات المتحدة، عبر هجمات رقمية منسقة تمت عبر الإنترنت.

وأشار البرنامج، إلى أن هذه الهجمات طالت قطاعات حيوية عدة، بما في ذلك الإعلام والشحن والسفر والطاقة والقطاع المالي والاتصالات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وقال البرنامج، إن محمد باقر شيرينكار يشرف على أنشطة جماعة "شهيد شوشتري"، بينما تُعد فاطمة صديقيان كاشي من العناصر القديمة العاملة معها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الطرفين تربطهما علاقة وثيقة، حيث شاركت صديقيان مع شيرينكار في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات السيبرانية.

ووفقا للبرنامج، بدأت الجماعة في أغسطس 2020 حملة مركبة استهدفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما سبق لها أن نفّذت عمليات تضليل إلكتروني استخدمت فيها هويات وهمية لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وفي 18 نوفمبر 2021، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية جماعة "شهيد شوشتري" التي عٌرفت آنذاك باسم "إيمنت"، و6 من عناصرها على قوائم العقوبات، بسبب محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

إلى جانب ذلك، أوضح البرنامج أن عنصرين آخرين هما سيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان تورطا في محاولات التدخل الأجنبي بالانتخابات الأمريكية.

ودعا البرنامج، أي شخص يمتلك معلومات تتعلق بمحمد باقر شيرينكار أو فاطمة صديقيان كاشي أو جماعة "شهيد شوشتري"، أو الكيانات والأفراد المرتبطين بها أو بالأنشطة السيبرانية الضارة الموجهة ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الأمريكية، إلى التواصل مع البرنامج عبر قناة الإبلاغ الآمنة المعتمدة على شبكة "تور".