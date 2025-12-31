إعلان

تركيا تعتقل 125 شخصا بتهمة انتمائهم إلى داعش

كتب : مصراوي

02:22 م 31/12/2025

تركيا

واصلت السلطات التركية اليوم الأربعاء عملياتها على مستوى البلاد ضد المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حيث اعتقلت 125 شخصا في مداهمات متزامنة في 25 إقليما.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة مئات ممن يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية ، في مداهمات على مستوى البلاد تهدف إلى منع هجمات محتملة خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأطلقت عناصر من خلية يشتبه بانتمائها إلى تنظيم الدولة الإسلامية النار على الشرطة أثناء تنفيذها مداهمة في إقليم يالوفا شمال غرب تركيا أمس الأول الاثنين.

وأسفر الاشتباك عن مقتل ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وثلاثة من رجال الشرطة، بينما أصيب ثمانية رجال شرطة آخرين وحارس ليلي بجروح عندما اقتحمت قوات الأمن منزلا، كان يتم استخدامه كمخبئ. وأكدت السلطات أن جميع المسلحين مواطنون أتراك.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد نفذ سلسلة من الهجمات الدامية في تركيا، أبرزها إطلاق النار في ملهي ليلي في اسطنبول، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في الأول من يناير 2017، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.

تركيا داعش السلطات التركية

