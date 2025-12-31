تايلاند تطلق سراح 18 جنديا كمبوديا احتجزتهم منذ يوليو



وكالات

أكدت كمبوديا، اليوم الأربعاء، أن تايلاند أطلقت سراح 18 جنديا كمبوديّا أسروا في يوليو، عقب التوصل إلى هدنة استمرت لأكثر من 3 أيام بعد أسابيع من اشتباكات حدودية دامية.

وقال وزير الإعلام في بنوم بنه نيث فيكترا، عندما سُئل عما إذا كان الجنود قد أُطلق سراحهم وعادوا إلى الأراضي الكمبودية أستطيع أن أؤكد ذلك.

وتجاوز وقف إطلاق نار جديد بين تايلاند وكمبوديا حاجز 72 ساعة أمس الثلاثاء، وهو الهدف الأولي الذي حددته الدولتان لضمان سلام أكثر استدامة بعد اشتباكات حدودية.

واتفقت الجارتان في جنوب شرق آسيا على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ظهر يوم السبت "05.00 بتوقيت جرينتش"، ليوقف قتالا استمر 20 يوما تسبب في مقتل 101 شخص على الأقل وتشريد أكثر من نصف مليون شخص من الجانبين.

وشمل القتال طلعات جوية بالطائرات المقاتلة وتبادل إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي.

وتجددت الاشتباكات الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في التوسط فيه لوقف جولة سابقة من الصراع في يوليو.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين يوم السبت، قالت تايلاند، إنها ستفرج عن 18 جنديا كمبوديا بعد صمود وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية تايلاند نيكورنديج بالانكورا اليوم، إن الجيش التايلاندي رصد العديد من الطائرات المسيرة من كمبوديا مساء الأحد، وهو ما تراه البلاد انتهاكا للاتفاق ولذلك أعادت النظر في توقيت تسليم الجنود.

ورفضت سلطات كمبوديا بشدة اتهامها بإطلاق طائرات مسيرة، وأصدرت أمرا يحظر استخدام المسيرات في أنحاء البلاد في وقت متأخر من أول أمس الاثنين، وفقا للغد.