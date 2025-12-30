إعلان

الخارجية العمانية: نؤيد المواقف الداعية لخفض التصعيد واحترام سيادة اليمن واستقراره

كتب : مصراوي

08:17 م 30/12/2025

وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي

وكالات

أكدت سلطنة عُمان على متابعة التطورات في الجمهورية اليمنية، مشددة على استمرار موقفها الداعي لضبط النفس وتغليب صوت الحكمة، ومعالجة القضايا كافة بالطرق السلمية والحوار البنّاء لتحقيق التراضي والتفاهم الأخوي بما يخدم أمن ومصلحة اليمن والأمن الوطني لدول الجوار.

كما أعربت عُمان عن تأييدها للمواقف الداعية لخفض التصعيد واحتوائه وإنهاء مسببات الأزمة من جذورها، مع التشديد على احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وإرادة أبنائها، داعية إلى التوصل لحلول سياسية توافقية تُسهم في تحقيق السلام والوئام لجميع الأطراف.

وفي وقت سابق من اليوم قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات قتالية في ميناء المكلّا بمحافظة حضرموت اليمنية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

