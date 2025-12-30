إعلان

الجامعة العربية تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد في اليمن

كتب : محمد جعفر

06:33 م 30/12/2025

جامعة الدول العربية

دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري للتصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تترتب على استمرار التوتر.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية بضرورة الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وذلك التزاما بقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة بشأن الأزمة اليمنية.

وجدد أبو الغيط إدانته الصريحة لأي تحركات عسكرية تهدف إلى فرض واقع انفصالي بالقوة على الأرض، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تشكل تهديدا مباشرا لوحدة الأراضي اليمنية، وتُلحق ضررا بالغا بقضية الجنوب اليمني، التي شدد على أن معالجتها لا يمكن إلا عبر الحوار السياسي.

جامعة الدول العربية السعودية اليمن الإمارات

