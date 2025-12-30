إعلان

السفير الأمريكي لدى بيروت يؤكّد التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها

كتب : مصراوي

05:07 م 30/12/2025

السفير الأمريكي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى

بيروت- (د ب أ)

أكّد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشال عيسى، خلال لقائه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

واستقبل الوزير منسى في مكتبه في اليرزة شمال شرق بيروت اليوم الثلاثاء السفير عيسى، في زيارة تعارف ومعايدة. و"جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين."، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني

وأكّد السفير الأمريكي "التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا سيّما المؤسسة العسكرية".

من جهته، شكر اللواء منسى الولايات المتحدة الأمريكية على "دعمها المتواصل للبنان والجيش اللبناني"، منوّهًا" بشكلٍ خاص ببرنامج المساعدات المخصّص للجيش اللبناني".

وأعرب الوزير منسى، عن أمله في "تعزيز وتطوير هذا الدعم في مختلف المجالات الممكنة".

وجرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع في جنوب لبنان في ظل عمليّة انتشار الجيش اللبناني".

وأكّد منسى "أهمية دور لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق، بما يساهم في تمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه".

ميشال عيسى دعم الدولة اللبنانية السفير الأمريكي

