دمشق- (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا، اليوم الثلاثاء، توقف العمل مؤقتاً في جميع المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الإيقاف المؤقت للمنافذ سيتم اعتباراً من صباح غد الأربعاء، ولغاية صباح بعد غد الخميس، داعية المسافرين والتجار إلى تنظيم حركة تنقلهم وشحناتهم بما يتناسب مع مدة التوقف.

وأضافت أن التوقف يأتي نتيجة أعمال صيانة فنية على النظام الإلكتروني في الجانب التركي.