إعلان

سوريا: توقف العمل مؤقتاً في جميع المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة

كتب : مصراوي

04:00 م 30/12/2025

علم سوريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق- (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا، اليوم الثلاثاء، توقف العمل مؤقتاً في جميع المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الإيقاف المؤقت للمنافذ سيتم اعتباراً من صباح غد الأربعاء، ولغاية صباح بعد غد الخميس، داعية المسافرين والتجار إلى تنظيم حركة تنقلهم وشحناتهم بما يتناسب مع مدة التوقف.

وأضافت أن التوقف يأتي نتيجة أعمال صيانة فنية على النظام الإلكتروني في الجانب التركي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا توقف العمل في المنافذ الحدودية تركيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟