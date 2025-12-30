ممثل أمريكا بمجلس الأمن يعلق على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وكالات

صرّحت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن "إسرائيل تتمتع بالحق ذاته الذي تتمتع به أي دولة ذات سيادة في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة"، وذلك في سياق التعاطي مع القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

وأوضحت، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصصة لبحث إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، أن "بعض الدول أقدمت هذا العام على خطوات أحادية للاعتراف بدولة فلسطينية غير قائمة".

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الجمعة اعتراف إسرائيل رسميًا بإقليم أرض الصومال بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة وزراء حكومة الاحتلال أن "الاتفاق مع أرض الصومال يندرج ضمن اتفاقيات أبراهام التي جرى توقيعها بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

من جانبه، أكد وزير خارجية الصومال عبدالسلام عبدي أن إقدام إسرائيل على الاعتراف بإقليم أرض الصومال يشكّل "تصعيدًا عدائيًا واستفزازيًا"، ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، مشددًا على أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه "خط أحمر لا يمكن المساس به".

كما أعلنت جامعة الدول العربية رفضها اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بانفصال الإقليم الشمالي الغربي من الصومال، المعروف باسم "إقليم أرض الصومال"، داعية إلى التصدي "لأي خطوات ناتجة عن هذا الاعتراف غير الشرعي، والتي تهدف إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استغلال موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية".