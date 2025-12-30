إعلان

السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لقرار اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

10:43 ص 30/12/2025

السعودية والإمارات

وكالات

دعت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

وأعربت السعودية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الثلاثاء، عن أملها في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن.

وقالت إنها تأمل أيضًا أن تتخذ الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها.

وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وطالب كافة القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

السعودية الإمارات رشاد العليمي اليمن

