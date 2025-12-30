السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لقرار اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة
كتب : مصراوي
السعودية والإمارات
وكالات
دعت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.
وأعربت السعودية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الثلاثاء، عن أملها في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن.
وقالت إنها تأمل أيضًا أن تتخذ الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها.
وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وطالب كافة القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
#بيان | إلحاقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٥ م بشأن ما بذلته المملكة من جهود صادقة، بالعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لإنهاء ومعالجة الخطوات التصعيدية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة،… pic.twitter.com/cqdCrkzi4b— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 30, 2025