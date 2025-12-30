إعلان

الصين: تايوان جزء من أراضينا والمناورات ردًا على التصرفات الانفصالية

كتب : مصراوي

10:00 ص 30/12/2025 تعديل في 10:07 ص

وزارة الخارجية الصينية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن تايوان جزء من الأراضي الصينية، وأن مناورات الجيش الصيني ردًا على ما وصفته بـ"التصرفات الانفصالية" التي تقوم بها الجزيرة.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكدت الخارجية الصينية، أن بكين تدعم كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في أوكرانيا.

وصباح الاثنين، أطلقت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول تايوان لعرض قدرة بكين على قطع الجزيرة عن الدعم الخارجي في حالة نشوب صراع، واختبار عزيمة تايبيه على الدفاع عن نفسها وترسانتها من الأسلحة الأمريكية الصنع، بحسب وكالة "رويترز".

ومن جانبها، منحت وزارة الدفاع التايوانية الإذن للقوات الأمامية بـ"الرد على أي تهديد بالشكل المناسب"، وذلك بعد رصد عشرات الطائرات والسفن الحربية الصينية قرب الجزيرة.

وقال هسيه جيه شنج، نائب رئيس الأركان العامة للاستخبارات في وزارة الدفاع التايوانية، للصحفيين ردًا على سؤال حول المناورات العسكرية الصينية: "تعمل قواتنا المسلحة وفق مبدأ الاستعداد للأسوأ، ويجب أن تأخذ كل سيناريو محتمل في الاعتبار".

وزارة الخارجية الصينية تايوان جزء من من الصين التصرفات الانفصالية التايوانية مناورات الجيش الصيني

