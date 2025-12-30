صنعاء- (د ب أ)

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وطالب كافة القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-مقرها عدن- أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أصدر اليوم قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة دولة.

وطالب القرار القوات الإماراتية ومنسوبيها بالخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة، داعيا قوات درع الوطن إلى التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد المجلس أن القرار يأتي "حفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014م."