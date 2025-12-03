بعد هجوم بالطائرات المسيرة.. حريق بمستودع نفط في مقاطعة تامبوف الروسية



وكالات

تسبب سقوط حطام طائرة مسيرة في حريق بمستودع نفط في مقاطعة تامبوف الروسية فجر اليوم الأربعاء، حسبما أفادت السلطات.

كتب حاكم المقاطعة يفجيني بيرفيشوف عبر "تليجرام" صباح اليوم: "اندلع حريق في مستودع نفط بمقاطعة تامبوف الليلة الماضية إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أطلقها نظام كييف الإرهابي".

وأضاف الحاكم، أن أفراد فرق الإطفاء وأجهزة حفظ الأمن سارعوا إلى موقع الحادث.

في مقاطعة فورونيج المجاورة، ألحق حطام طائرة مسيرة أضرارا طفيفة بعدة خزانات وقود في إحدى مناطق المقاطعة، دون أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، حسبما أفاد الحاكم ألكسندر جوسيف.

وأشار جوسيف إلى أن قوات الدفاع الجوي رصدت 4 طائرات مسيرة في سماء مدينة فورونيج ومنطقتين من المقاطعة الليلة الماضية، وقامت بتدميرها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، أن عدد الطائرات المسيرة الأوكرانية التي قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باعتراضها وتدميرها خلال الليل بلغ 102.

كانت وكالة النقل الجوي الروسية فرضت قيودا مؤقتة على حركة الطيران في مطارات عدد من المدن في شمال القوقاز ومنطقة نهر فولغا خلال الليل، وفقا لروسيا اليوم.